Fackelmann Therme Hersbruck: Besonderer Einsatz für Feuerwehr und Polizei

"Ohne Eintrittskarte": Biber schwimmt im Außenbecken

Wegen des niedrigen Wasserstands konnte der Biber das Becken nicht selbstständig verlassen

Am Sonntagmorgen (11. Juli 2021) wurden die Feuerwehr und die Polizei in Hersbruck (Landkreis Nürnberger Land) zu einem Einsatz in der Fackelmann Therme Hersbruck gerufen. Ein Biber zog dort im Außenbecken seine morgendlichen Schwimmrunden.

Hersbruck: Rampe soll Biber im Schwimmbecken helfen

"Da das Bad aktuell nicht in Betrieb ist, war das Becken nicht bis zum Rand gefüllt, weshalb die Wasseroberfläche ca. 15 - 20 cm unterhalb des Randes des Beckens war", schreibt die Polizei Mittelfranken auf Facebook. Das führte dazu, dass der Biber ohne Hilfe nicht mehr aus dem Becken kam.

Mehrere Fangversuche schlugen fehl, erklärt die Feuerwehr Hersbruck. Gemeinsam mit dem Bauhof und der Polizei wurde eine Rampe für den Biber gebaut. Kontrollen im Laufe des Tages ergaben schließlich, dass dem Biber das Verlassen des Beckens sowie des Freibads letztendlich gelungen war.

