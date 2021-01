"Five Guys"-Neueröffnung in Nürnberg im Februar 2021

Die US-Restaurantkette "Five Guys" eröffnet in Kürze in Nürnberg ihre frankenweit erste Filiale. "Momentan liegen wir gut im Zeitplan und gehen davon aus, dass die Eröffnung im Februar 2021 stattfinden wird", teilt Deutschland-Chef Jörg Gilcher inFranken.de mit. "Wir freuen uns sehr, dass wir bald auch unseren Fans in Franken leckere Burger und Fries anbieten können."

"Five Guys": Neues Burger-Restaurant kann trotz Corona öffnen

In Deutschland ist die Fast-Food-Kette "Five Guys" seit 2017 am Markt vertreten. Bundesweit gibt es derzeit 19 Restaurants. In wenigen Wochen kommt mit Nürnberg ein neuer Standort dazu. Der neue "Five Guys"- Store liegt in der Karolinenstraße 13 - und damit zentral in der Nürnberger Innenstadt.

Die Eröffnung soll schon im Februar erfolgen, ein genauer Termin steht allerdings noch nicht fest. "Es handelt sich hier um ein etwas älteres Gebäude. Da kann immer noch die ein oder anderer Herausforderung beim Bau auftreten", erklärt Gilcher. Ein konkreter Termin werde demnach erst rund vier Wochen vor der Eröffnung festgelegt.

Die Corona-Pandemie hat hingegen keinen Einfluss auf die Vorbereitung. "Wir haben im Dezember trotz des Lockdowns sehr erfolgreich in Freiburg eröffnet", hält der "Five Guys"-Geschäftsführer fest. "Selbst wenn es zum Zeitpunkt der Eröffnung in Nürnberg einen leichten Lockdown für die Gastronomie geben sollte, werden wir den Store unter Berücksichtigung aller Corona-Maßnahmen eröffnen."

"Five Guys" in Nürnberg: Burger und Fries auf 500 Quadratmetern

Das neue Burger-Lokal in der Fußgängerzone kommt ins Erdgeschoss. Es erstreckt sich auf eine Ladenfläche von rund 500 Quadratmetern und bietet mehr als 100 Sitzplätze. "Im Sommer wird es auch die Möglichkeit geben, draußen auf der Terrasse zu sitzen", verrät Gilcher vorab.

Doch was erwartet die "Five Guys"-Kunden überhaupt bei einem Restaurant-Besuch? "Wir möchten auch unseren Fans und Gästen in Nürnberg das bieten, was wir am besten können: frische, handgemachte Burger und Fries", sagt der Geschäftsführer. Daneben könnten sich die Besucher auch auf "individualisierbare Hot Dogs" und "leckere Milchshakes mit verschiedenen Mix-Ins" freuen.

"Neu auf unserer Karte sind außerdem unsere Dessert-Shakes in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen", so Gilcher weiter. Die Getränke aus der "Coca-Cola"-Freestyle-Maschine können kostenlos aufgefüllt werden. Ein Besuch bei ,Five Guys' sei aufgrund des amerikanischen Flairs auch immer ein besonderes Erlebnis. "Dafür sorgt neben der Rockmusik auch unsere gut gelaunte ,Five Guys'-Crew", verspricht Gilcher.

"Nürnberg stand schon längere Zeit ganz oben auf unserer Liste"

Doch wie kam das Unternehmen überhaupt auf den Standort Nürnberg? "Uns war klar, dass wir auf jeden Fall ein ,Five Guys'-Restaurant in Franken eröffnen möchten. Und Nürnberg stand schon längere Zeit ganz oben auf unserer Liste", betont Gilcher. Als zweitgrößte Stadt Bayerns locke Nürnberg auch durch seine Attraktionen wie den Christkindlesmarkt viele Besucher an. "In der Karolinenstraße haben wir außerdem einen tollen Standort in einer zentralen Lage gefunden, die viele weitere Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote bietet und auch zu unserer Zielgruppe passt."