"Earth Night 2023" in Nürnberg: Stadt macht Lichter für den Klimaschutz aus - und ruft auch Bürger dazu auf

Wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemeldung mitteilt, beteiligt sie sich an der Initiative „Earth Night“, die in diesem Jahr zum vierten Mal stattfindet. Am Freitag, 15. September 2023, schaltet der für die Straßenbeleuchtung und die Illumination historischer Gebäude zuständige Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) die Beleuchtung der Denkmäler und historischen Bauwerke bereits um 22 Uhr ab. Damit versinken Kaiserburg, Lorenzkirche, St. Sebald, Schöner Brunnen, Opernhaus, Kettensteg, Agnesbrücke und rund 50 weitere historisch bedeutsame Gebäude eine Stunde früher als üblich im Dunkeln. Insgesamt werden an rund 60 Objekten mehr als 800 Scheinwerfer abgeschaltet. Die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen angeschaltet.

Die Stadt Nürnberg setzt mit der Teilnahme an der diesjährigen Earth Night ein Zeichen. Oberbürgermeister Marcus König erklärt: „Wir schalten über 800 Scheinwerfer in Nürnberg aus als Signal für den Klimaschutz und als Aufruf zu Energiesparmaßnahmen. Wir sollten uns alle vor Augen führen, wie viel Energie wir verbrauchen und wofür wir diese einsetzen. Das bewusste Abschalten ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg. Hierbei kann jede Nürnbergerin und jeder Nürnberger ganz einfach mitmachen – nehmen auch Sie an der Earth Night teil und schalten Sie einfach mal die Lichter aus.“

Um den städtischen Energieverbrauch kontinuierlich zu verringern, tauscht Sör nach und nach alle Leuchten durch LED­-Lampen aus. Der LED-Anteil bei den Straßenleuchten lag Ende 2022 bei rund 25 Prozent. Ab 2024 werden jährlich rund 6 500 Leuchten auf LED­-Technik umgerüstet, damit ist die Straßenbeleuchtung nach fünf Jahren vollständig umgestellt. Seit Beginn der LED­-Umstellung im Jahr 2011 sank der jährliche Energieverbrauch bis 2022 um knapp vier Millionen Kilowattstunden.

Vorschaubild: © Julia Gebhardt / inFranken.de