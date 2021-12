Glatteis-Warnung für viele Regionen in Franken am Montag (27. Dezember 2021)

In zahlreichen Landkreisen droht Blitzeis durch gefrierenden Regen oder Sprühregen

Der Wetterdienst rät, das Haus nicht zu verlassen

Am Montag (27. Dezember) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis in mehreren fränkischen Landkreisen und Städten. In zahlreichen Regionen gilt derzeit Warnstufe 3 von 3. Es kann zu starken Behinderungen im Straßenverkehr kommen.

Update vom 27.12.2021, 5.45 Uhr: DWD rät dazu, das Haus nicht zu verlassen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in der Nacht auf Montag (27. Dezember 2021) weitere amtliche Warnungen vor Glatteis herausgegeben. In einigen Regionen Frankens gilt derzeit die Warnstufe 3 von 3. Der Wetterdienst rät dazu, das Haus nicht zu verlassen und Autofahrten zu vermeiden. Es kann zu starken Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr kommen.

Hier warnt der DWD konkret vor Glatteis:

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge (Stufe 3 von 3)

Kreis Lichtenfels (Stufe 3 von 3)

Kreis Kronach (Stufe 3 von 3)

Stadt und Kreis Coburg (Stufe 3 von 3)

Kreis Kulmbach (Stufe 3 von 3)

Stadt und Landkreis Hof (Stufe 3 von 3)

Stadt und Landkreis Bayreuth (Stufe 3 von 3)

Kreis Forchheim (stufe 2 von 3)

Kreis Nürnberger Land (Stufe 2 von 3)

Update vom 26.12.2021, 19.20 Uhr: Amtliche Warnung auf Unterfranken ausgedehnt

Soeben hat der DWD seine Blitzeis-Warnungen auf vier unterfränkische Kreise ausgedehnt. Betroffen sich nun auch folgende Städte und Landkreise:

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Aschaffenburg

Kreis Main-Spessart

Kreis Rhön-Grabfeld

Diese Warnungen gelten am Sonntagabend bis 22 Uhr. Achtung! Die vorangegangenen Warnungen seit 17.15 Uhr sind weiterhin aktuell.

Update vom 26.12.2021, 18.10 Uhr: Blitzeis-Gefahr auch in Nürnberg und Forchheim

Die amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes nehmen weiter zu. Vor verbreiteter Glätte wird in zwei weiteren fränkischen Kreisen gewarnt.

Kreis Nürnberger Land

Kreis Forchheim

Die Warnungen gelten bis 21 Uhr - ebenso wie die von 17.15 Uhr und 17.50 Uhr. Damit sind nun alle drei fränkischen Bezirke von Blitzeis-Warnungen betroffen. Sie gelten derzeit in elf fränkischen Regionen.

Update vom 26.12.2021, 17.50 Uhr: DWD weitet Blitzeis-Warnungen aus - jetzt neun Regionen betroffen

Der DWD hat seine Glatteis-Warnungen erneut ausgeweitet.

Jetzt gilt auch in einem weiteren Landkreis im Norden Oberfrankens die Warnstufe 2 von 3:

Kreis Wunsiedel

Die Warnungen von 17.15 Uhr haben weiterhin Bestand.

Damit gilt derzeit (Stand: 17.50 Uhr) eine Blitzeis-Warnung für neun fränkische Regionen. Sie ist voraussichtlich gültig bis 21 Uhr.

Update vom 26.12.2021, 17.15 Uhr: Aktuelle Glatteis-Warnung für acht Landkreise

Der Deutsche Wetterdienst hat weitere Warnungen für verbreiteter Glätte herausgegeben. Betroffen sind sechs Landkreise in Oberfranken und einer in Unterfranken:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Coburg

Kreis und Stadt Hof

Kreis Haßberge

Es gilt jeweils die Warnstufe 2 von 3. Der Wetterdienst warnt eindringlich vor Autofahrten und starken Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr.

Update vom 26.12.2021, 11.12 Uhr: Amtliche Warnung für weitere Regionen in Franken

Soeben hat der DWD erneut eine aktuelle Warnung vor verbreiteter Glätte veröffentlicht. "Vermeiden Sie Autofahrten!", empfiehlt der Deutsche Wetterdienst. Bis voraussichtlich 12.30 Uhr droht in folgenden fränkischen Städten und Landkreisen Glatteis:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Forchheim

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Von Sonntagabend bis Montagmorgen gilt bereits eine Vorabwarnung für viele fränkische Regionen (siehe Überblick unten).

Update vom 26.12.2021, 09.59 Uhr: Glatteis-Vorabwarnung von Sonntagabend bis Montagmorgen

Sonntagabend und in der Nacht zum Montag muss verbreitet mit Glatteis durch gefrierenden Regen oder Sprühregen gerechnet werden, erklärt der Deutsche Wetterdienst. Dabei könne es zu stärkerem Eisansatz auf Fahrbahnen, Gehwegen und an Gegenständen kommen, sowie zu teils erheblichen Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr. Im Vormittagsverlauf des Montags entspanne sich die Situation allmählich, prognostiziert der DWD.

Aktuell gilt die Vorabwarnung für folgende Regionen:

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Bad Kissingen

Kreis und Stadt Coburg

Kreis Haßberge

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis und Stadt Schweinfurt

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Die Vorabwarnung gilt von Sonntag (26. Dezember 2021) um 18 Uhr bis voraussichtlich Montag (27. Dezember 2021) um 10 Uhr. Bis zum Sonntagvormittag gilt noch eine aktuelle Warnung für Regionen in Mittelfranken.

Erstmeldung vom 26.12.2021, 7.29 Uhr: "Vermeiden Sie Autofahrten!" - Glatteis-Warnung bis zum Vormittag

Am Sonntagmorgen (26. Dezember 2021) gilt eine amtliche Warnung des Deutschen Wetterdiensts. Es besteht die Gefahr des Auftretens von verbreiteter Glätte (Stufe 2 von 3).

Dort heißt es: "ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten!"

Verbreitete Glätte in Franken - hier gilt die Warnung

Aktuell sind mehrere Städte und Landkreise in Franken betroffen:

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis und Stadt Fürth

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Die amtliche WARNUNG vor verbreiteter Glätte gilt laut DWD bis zum Sonntagvormittag (26. Dezember 2021).

