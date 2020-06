Bombendrohung in Nürnberger Innenstadt: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest: Am Montagvormittag (22. Juni 2020) hat es in einer Bankfiliale in der Nürnberger Innenstadt eine Bombendrohung gegeben. Die Bank wurde evakuiert, der Bereich um die Bank weiträumig abgesperrt. Dies berichtet die Polizei.

Demnach betrat ein Mann gegen 11 Uhr die Bankfiliale am Lorenzer Platz und stellte eine Tasche im Vorraum ab. Eine Mitarbeiterin sprach ihn hierauf an. Der Mann äußerte gegenüber der Angestellten, dass sich in der Tasche eine Bombe befinde. Anschließend nahm er auf einem Sofa in der Schalterhalle Platz und wartete einfach ab. Die Bankfiliale wurde daraufhin durch Kräfte der Polizei evakuiert, der Bereich um die Bank weiträumig abgesperrt.

Polizei nimmt Verdächtigen im Schalterraum fest - und gibt Entwarnung

Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige, der immer noch im Schalterraum der Bank saß, festgenommen werden. Laut Polizei stellte sich heraus, dass sich in der Tasche "keine sprengstoffverdächtigen Gegenstände" befanden.

Der Mann wurde auf die Polizeiwache gebracht, wo er nun vernommen werden soll. Seine Motivlage ist derzeit völlig unklar, teilte die Polizei mit. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

