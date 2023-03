Uttenreuth: Exhibitionist in Uttenreuth aufgetreten - Festnahme

Ein 74-jähriger Mann steht im Verdacht, sich am Donnerstagnachmittag (30.03.2023) auf einem Parkplatz in Uttenreuth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) in schamverletzender Weise gezeigt zu haben. Die Polizei konnte den Mann noch vor Ort festnehmen.

Gegen 14:30 Uhr war eine Spaziergängerin im Bereich eines Wanderparkplatzes in der Nähe der Tennenloher Straße unterwegs. Hierbei fiel ihr ein Mann auf, der auf einer Parkbank saß und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Land konnten den 74-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung strafrechtlich verantworten.

