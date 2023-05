Sturz mit Rad bei Hersbruck - Mann schlägt mit Kopf auf Boden auf.

Wie die Polizeiinspektion Hersbruck meldet, ist es a. Montag, 22. Mai 2023 zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer gekommen. Gegen 19.50 Uhr war der 55-Jährige laut Bericht auf dem Radweg zwischen Happurg und Hohenstadt entlang der Bundesstraße B14 unterwegs.

Der Mann stürzte dabei nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ohne Fremdeinwirkung heftig mit dem Kopf auf die Teerdecke. Als Folge zog er sich ein schwere Kopfverletzung und diverse Prellungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen werden gesucht und gebeten, sich mit der Polizei Hersbruck in Verbindung zu setzen.

Unfälle mit Fahrrad haben oft dramatische Folgen

Bei einem anderen Unfall mit dem Rad im März 2023, war der Polizei relativ schnell klar, warum es so weit gekommen war. Eine 35-Jähriger war, so hat es inFranken.de berichtet, mit 2,16 Promille unterwegs. Doch Alkohol war am Ende nicht das Einzige, was zu dem Vorfall geführt hatte.

Und auch im Bereich der Bamberger Löwenbrücke hat sich am Mittwochmorgen (22. März 2023) ein in den Worten der Polizei "schadensträchtiger" Unfall ereignet. Involviert waren Auto- und Radfahrer.