SEK-Einsatz in Nürnberg: Verletzte Person gefunden - Verdächtiger festgenommen

In der Schweinauer Hauptstraße in Nürnberg läuft am Dienstag (9. Mai 2023) ein Polizeieinsatz. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, sind zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort. Die Leute werden gebeten, den Bereich zu meiden und weiträumig zu umfahren.

Nach ersten Informationen gab es eine Auseinandersetzung. Eine verletzte Person wurde vor Ort von den Einsatzkräften gefunden. Zum Ausmaß der Verletzungen des Opfers ist derzeit nichts bekannt, laut Polizei wird es derzeit behandelt.

Streit in Nürnberg-Schweinau: Polizei mit Spezialkräften im Einsatz

Nach dem mutmaßlichen Täter wurde im Umfeld gefahndet. Auch Spezialkräfte waren dabei im Einsatz. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass sich der Verdächtige in einer Wohnung verbarrikadiere. Als Spezialkräfte diese stürmten, konnte er aber nicht angetroffen werden.

Zeitweise wurde das Gebiet um die Schweinauer Hauptstraße für den Verkehr gesperrt. Gegen 12 Uhr gelang es den Spezialkräften, den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festzunehmen. Dabei soll es sich um einen 28-Jährigen handeln. Er soll einen anderen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt haben.