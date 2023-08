Im Zuge angekündigter Proteste von Klimaaktivisten kam es bereits am Morgen des Donnerstags (17. August 2023) zuStraßenblockaden in Fürth. Zur Mittagszeit kam es zu weiteren Protesten im Bereich des Bahnhofsplatzes. Wie die Bilder zeigen, war auch die sogenannte Pillenstein-Kreuzung in Fürth betroffen.

Klimaaktivisten hatten um kurz nach 12.00 Uhr die Fahrbahnen des Bahnhofsplatzes sowohl in östlicher Fahrtrichtung (Bahnhofsstraße) als auch in westlicher Fahrtrichtung (Frauentorgraben) besetzt und blockierten die Straßen, wodurch es zu Behinderungen kam. Auch der Bus- und Straßenbahnverkehr auf dem Bahnhofsplatz musste vorübergehend ausgesetzt werden, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nach drei Straßenblockaden am Morgen: Weitere Klimaproteste in Nürnberg

Da es sich bei dem Protest um eine nicht angemeldete Versammlung handelte, räumte das Polizeipräsidium Mittelfranken die besetzten Fahrbahnen. Die Kräfte der Polizei brauchten nicht lange, die Fahrbahn in Richtung Bahnhofstraße wieder für den Verkehr freizugeben.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Im Bereich der Straße in Richtung Frauentorgraben hatten sich rund 30 Aktivisten niedergelassen. Durch körperlichen Einsatz gelang es den Beamten kurzzeitig eine Fahrspur freizuhalten, um einem Verkehrsteilnehmer die Durchfahrt in ein Krankenhaus zu ermöglichen. Anschließend erfolgte auch dort eine offizielle Auflösung des Protests, gefolgt von der Räumung der betroffenen Straße. Dabei mussten einige Personen von der Straße getragen werden.

Wie auch bei den Protestaktionen in den Morgenstunden hatte sich keiner der Blockadeteilnehmer auf die Fahrbahn geklebt. Gegen 13.00 Uhr war der Bahnhofsplatz in Fahrtrichtung Frauentorgraben ebenfalls für den Fahrzeugverkehr wieder frei. Ebenso kam es am Nachmittag zu einer weitere

Straßenblockaden in Nürnberg: 41 Personen vorübergehend in Gewahrsam

Die Einsatzkräfte nahmen im Zusammenhang mit den Blockaden auf dem Bahnhofsplatz 41 Personen vorübergehend in Gewahrsam und führten eine Identitätsfeststellung durch. Gegen die Aktivisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung sowie eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz eingeleitet. Während der Proteste soll niemand verletzt worden sein.

Letzte Generation blockiert mehrere Hauptverkehrsstraßen In Nürnberg und Fürth blockierte die "Letzte Generation" mehrere Straßen. NEWS5 / Oßwald

In Nürnberg untersagt eine Allgemeinverfügung seit Juli unangemeldete Aktionen wie das Festkleben von Klimaaktivisten auf Straßen. Wer sich widersetzt, muss laut Stadt mit Geldbußen von bis zu 3000 Euro rechnen. Rechtzeitig angezeigte Klimaproteste sowie Versammlungen und Demonstrationen sind den Angaben zufolge nicht betroffen.

Vorschaubild: © NEWS5 / Oßwald