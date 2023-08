Schon am Donnerstag (17. August 2023) blockierten Klimaaktivisten im Zuge einer Protestaktion den Straßenverkehr in Nürnberg und Fürth. Auch am Freitag (18. August 2023) demonstrierten sie - jeweils in Stein (Kreis Fürth) und Nürnberg. Die Proteste dauerten bis in die Abendstunden an.

Mehrere Klimaaktivisten hielten sich an der Kreuzung am Nürnberger Business Tower auf. Das begann gegen 17.30 Uhr, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte. Ein Teil der Gruppe versperrte die Ostendstraße in Richtung Innenstadt. Die übrigen Aktivisten setzten sich in den Bereich der Einmündung zur Cheruskerstraße auf die Straße. Insgesamt klebten 15 Personen auf den Fahrbahnen.

Klima-Kleber in Nürnberg und Fürth - Verkehrsprobleme wegen Klebstoff-Aktion

Auf dem Frauentorgraben besetzte gegen 17.45 Uhr eine weitere Gruppe von Aktivisten kurz vor der Einmündung zur Lessingstraße die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof.

Gegen 19.15 Uhr blockierten mehrere Aktivisten die Fahrbahn der Nürnberger Straße in Fürth.

Die Protestaktionen waren im Vorfeld nicht beantragt oder genehmigt worden, weshalb die Polizei die Protestierenden nacheinander von der Straße trugen. Die Personen, die festgeklebt waren, wurden vom Asphalt gelöst. Eine der Personen ließ sich im Anschluss vom Rettungsdienst an der Hand behandeln.

Protest war nicht genehmigt - Anzeigen wegen Nötigung

Nachdem sowohl der Frauentorgraben als auch die Fürther Straße jeweils unmittelbar nach dem Räumen der Fahrbahn wieder befahren werden konnten, musste die Kreuzung am Business Tower gereinigt werden. Um kurz nach 21 Uhr war auch diese Kreuzung wieder befahrbar.

Die Kriminalpolizei leitet aufgrund der Blockadeaktionen Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz gegen die beteiligten Aktivisten ein.

