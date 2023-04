Am Freitagvormittag (14. April 2023) ist es im Nürnberger Zentrum zu einem Unfall mit zwei Straßenbahnen gekommen. Wie die Polizei Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärte, fuhr um 10.45 Uhr am Neutorgraben im Bereich der Haltestelle Hallertor eine Straßenbahn auf eine andere auf, die in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß sprang eine Bahn aus ihrem Gleis. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Schienen verkehr in dem Bereich kam vorübergehend zum Erliegen, betroffen war unter anderem die Linie 6. Es dauerte bis etwa 12.20 Uhr, bis die Tram wieder auf ihre Schiene gehoben werden konnte. Aktuell laufen noch die Aufräumarbeiten in dem Bereich am Rande der Altstadt, weshalb es weiterhin zu Beeinträchtigungen im Nürnberger Straßenbahnverkehr kommt (Stand: 12.30 Uhr). Die Ursache für den Zusammenstoß der Bahnen wird derzeit untersucht, Sachschäden können noch nicht beziffert werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.