Im Stadtgebiet Nürnberg kam es laut der Bundespolizeiinspektion Nürnberg zu mehreren gefährlichen Körperverletzungen durch Pfefferspray.

In der Nacht von Mittwoch (9. August 2023) auf Donnerstag hielt die Regionalbahn RB 58552 gegen 23 Uhr in Fahrtrichtung Flughafen am Bahnhof Nürnberg-Ost. Vier bisher unbekannte Täter versprühten dabei kurz vor dem Aussteigen Pfefferspray im Zug und flohen anschließend ins Stadtgebiet.

Mehrere Menschen in Nürnberg verletzt - vier Täter auf der Flucht

Laut Polizeiangaben erlitten dabei mindestens 15 Passagiere Reizungen der Augen und der Atemwege. Eine medizinische Behandlung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst war allerdings nicht erforderlich, sodass alle Beteiligten ihre Reise fortsetzen konnten.

Die anschließende Bereichsfahndung nach den Tätern, jeweils zwei männliche und zwei weibliche Personen, verlief erfolglos. Die Beamten der Bundespolizei sicherten allerdings Videomaterial der Überwachungskamera der Regionalbahn, deren Auswertung aktuell noch andauert. Gegen alle vier Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

