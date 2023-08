Nürnberg vor 1 Stunde

Mit vorgehaltener Pistole verhaftet

Mit Kampfmontur in Innenstadt - "bewaffneter" Mann (21) löst Polizeieinsatz aus

Besorgte Passanten alarmierten am Mittwoch die Polizei und meldeten einen bewaffneten Mann, der in der Nürnberger Innenstadt unterwegs sein soll. Tatsächlich entdeckten die Einsatzkräfte am Pferdemarkt einen Mann mit Schutzweste und Pistole und konnten die bedrohliche Situation aufklären.