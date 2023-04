Zu einer sexuellen Belästigung ist es in der Nacht auf Samstag (22. April 2023) im Nürnberger Hauptbahnhof gekommen. Dies teilte die Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Montag (24. April) mit.

Ein 48-jähriger Mann belästigte im Nürnberger Hauptbahnhof eine junge Frau auf sexuelle Weise, nachdem sie sich zuvor Hilfe suchend an ihn gewandt hatte. Bundespolizisten nahmen den Mann wenig später fest und ermitteln nun wegen sexueller Belästigung.

Mann berührte Frau in Nürnberg mehrfach im Genitalbereich

Eine 18-Jährige sprach im Nürnberger Hauptbahnhof Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg an und schilderte, dass sie im Ladehof des Hauptbahnhofs sexuell belästigt worden sei. Sie hatte einen 45-jährigen Mann um Kleingeld für die Toilettenanlage im Bahnhofsgebäude gebeten. Der Angesprochene bot ihr daraufhin an, ihr einen Ort zu zeigen, an dem sie kostenlos ihr Geschäft verrichten könne.

Der Mann führte die junge Frau daraufhin im Ladehof hinter einen Container, wo er sein Glied entblößte und die 18-Jährige zu sexuellen Handlungen aufforderte. Er küsste und berührte sie mehrfach im Genitalbereich. Erst als die 18-Jährige um Hilfe schrie, wandte sich der 48-Jährige ab und floh. Im Rahmen einer Fahndung konnten Beamte der Bundespolizei den Tatverdächtigen im Bereich der Bahnsteige festnehmen.

Da der Mann bereits wiederholt wegen Sexualdelikten polizeilich in Erscheinung getreten war, stellte der verständigte Staatsanwalt einen Haftantrag gegen den Mann. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg gab dem Haftantrag statt und ordnete Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in die Untersuchungshaftanstalt der JVA Nürnberg eingeliefert. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen den Tatverdächtigen ein.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Photographee.eu/Adobe Stock