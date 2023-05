Nürnberg: SUV in Zabo gestohlen - Zeugenaufruf

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (10.05.2023) 18:00 Uhr und Dienstagmorgen (11.05.2023) 07:30 Uhr entwendeten bislang Unbekannte im Stadtteil Zerzabelshof einen schwarzen Jeep Grand Cherokee. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dem Fahrzeughalter zufolge hatte er den SUV mit dem amtlichen Kennzeichen N DA 1309 am Abend in der Schöpfstraße geparkt. Am nächsten Morgen bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm den Diebstahl auf und suchte die Umgebung ab. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo führt die weiteren Ermittlungen und bittet etwaige Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt.

