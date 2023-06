Nürnberg: Sexuelle Belästigung einer 14-Jährigen - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag (16.06.2023) wurde eine Jugendliche in der Nürnberger Innenstadt sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 14:10 Uhr saß die 14-Jährige an der Bushaltestelle "Maxtor", als ein bislang unbekannter Mann ausstieg und sich vor die Jugendliche stellte. Hierbei gebärdete er sich in anstößiger Weise, setzte sich neben die Geschädigte und belästigte sie, indem er sie am Oberschenkel anfasste. Im Anschluss stand der Mann auf und entfernte sich.

Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Tatort eintrafen, war der Mann bereits unerkannt geflüchtet. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Zu dem Unbekannten ist bekannt, dass er männlich und etwa 80 Jahre alt war. Er hat graues Haar und führte eine Einkaufstasche mit sich, welche mit Symbolen von Karotten und anderem Gemüse bedruckt war.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

