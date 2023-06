Nürnberg: Personen tätlich angegriffen und Widerstand geleistet

In der Nacht von Samstag (10.06.2023) auf Sonntag (11.06.2023) schlug ein 22-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt grundlos auf eine Personengruppe ein. Im Rahmen seiner Festnahme leistete er zudem Widerstand.

Gegen 02:45 Uhr saß der 19-jährige Geschädigte gemeinsam mit mehreren anderen Personen (Menschen mit Behinderung) am Jakobstor. Der Beschuldigte ging auf die Gruppe zu und sprach diese auf aggressive Art und Weise an. Anschließend schlug er dem sitzenden Geschädigten grundlos mit der Faust ins Gesicht und trat ihn in den Bauch.

Als der 19-Jährige das Geschehen mit seinem Handy filmen wollte, wurde es ihm durch den Täter entrissen.

Passanten beobachteten das Geschehen und gingen dazwischen. Die Gruppe entfernte sich vom Beschuldigten, woraufhin dieser den Geschädigten noch mehrfach anspuckte.

Der 22-Jährige konnte durch eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte angetroffen und festgenommen werden. Hier zeigte er sich erheblich aggressiv, woraufhin ihm Handfesseln angelegt wurden. Während des Transports zur Dienststelle versuchte er einem Beamten eine Kopfnuss zu geben und ihn zu treten. Die Beamten blieben unverletzt.

In der Dienststelle stellten sich beim Beschuldigten gesundheitliche Probleme ein, woraufhin er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Eine ärztliche Behandlung wurde dort jedoch durch den 22-Jährigen verweigert.

Der alkoholisierte Beschuldigte (rund 1 Promille) muss sich in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

