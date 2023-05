Nürnberg: Nach Diebstahl einer Tasche - Kopfhörer führten Polizei zu Tatverdächtigen

Bereits am Montagabend (08.05.2023) war ein 44-Jähriger in der Nürnberger Innenstadt Opfer eines Diebstahls geworden, als zunächst unbekannte Personen die Tasche des Mannes entwendeten. Da sich in der gestohlenen Tasche jedoch auch die Bluetooth-Kopfhörer des Mannes befanden, konnte dieser die Polizei noch am selben Tag auf die Spur mehrerer Tatverdächtiger führen.

Der Mann hatte sich in den frühen Abendstunden im Außenbereich einer Gaststätte in der Vorderen Sterngasse aufgehalten. Während dieser Zeit hatte der 44-Jährige eine Tasche mit Bargeld und anderen persönlichen Gegenständen auf einem Stuhl abgestellt. Ein zunächst unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete besagte Tragetasche samt Inhalt.

Eine Fahndung der Polizei führte zunächst weder zur Festnahme eines Tatverdächtigen noch zum Auffinden der Tasche. Allerdings gelang es dem 44-Jährigen noch in den Abendstunden, seine in der Tragetasche befindlichen Bluetooth-Kopfhörer zu orten. Die entsprechenden Daten gab der Mann an die Polizei weiter.

Die Spur der Kopfhörer führte die Beamten in die Sigmundstraße. Dort konnten sie in einem Wohnhaus fünf Personen (3 Männer, 2 Frauen) antreffen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten neben der Tragetasche auch die georteten Bluetooth-Kopfhörer sowie ein Feuerzeug, das dem bestohlenen 44-Jährigen gehört. Zudem stießen die Beamten auf einen Joint, den sie sicherstellten. Das ursprünglich in der Tasche mitgeführte Bargeld blieb allerdings verschwunden.

Die Polizisten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die fünf Personen ein. Neben dem Verdacht des Diebstahls sowie einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz prüfen die Beamten auch, ob sich die Tatverdächtigen berechtigt in dem augenscheinlich leerstehenden Haus aufhielten. Alle Personen mussten sich im Zuge der ersten Ermittlungsmaßnahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Präsidialbüro - Pressestelle Richard-Wagner-Platz 1 D-90443 Nürnberg E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten: Montag bis Donnerstag 07:00 bis 17:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Freitag 07:00 bis 15:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Sonntag 11:00 bis 14:00 Uhr Telefon: +49 (0)911 2112 1030 Telefax: +49 (0)911 2112 1025

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: +49 (0)911 2112 1553 Telefax: +49 (0)911 2112 1525

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet: http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell