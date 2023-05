Nürnberg: Mann mit Axt pöbelte Passanten an - Festnahme

Am Donnerstagabend (25.05.2023) pöbelte ein 28-jähriger Mann im Nürnberger Stadtteil Schweinau mehrfach Passanten an und führte dabei eine Axt mit sich. Die Polizei nahm den Mann fest.

Der 28-Jährige fiel zunächst gegen 18:00 Uhr durch sein Verhalten im Bereich der Zweibrückener Straße auf. Hierbei behinderte er den Fahrverkehr, indem er unter anderem versuchte, vorbeifahrende Autos zum Anhalten zu bewegen. Eine verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte den 28-Jährigen antreffen und erteilte ihm einen Platzverweis.

Gegen 19:20 Uhr kehrte der Mann erneut in die Zweibrückener Straße zurück. Nachdem er Passanten verbal belästigte und hierbei eine Axt mit sich führte, verständigten Zeugen die Polizei. Alarmierte Streifenbesatzungen nahmen den 28-Jährigen vor Ort fest. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, stellten die Beamten den Mann in einer Fachklinik vor. Nach bisherigem Kenntnisstand kamen keine Personen zu Schaden.

