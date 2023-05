Nürnberg: Mann masturbierte in Straßenbahn - Festnahme

Am Freitagmorgen (26.05.2023) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost einen Mann fest, der sich zuvor in einer Straßenbahn anstößig verhalten hatte. Der 56-Jährige hatte sich vor den Augen anderer Fahrgäste in einer Straßenbahn selbst befriedigt.

Der 56-jährige war gegen 07:00 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 8 auffällig geworden. Vor den Augen anderer Fahrgäste hatte der Mann angefangen, zu masturbieren. Eine Zeugin verständigte die Polizei und gab eine Beschreibung des Mannes ab, der die Straßenbahn bereits verlassen hatte. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den Mann daraufhin festnehmen.

Da Zweifel am Geisteszustand des 56-Jährigen bestanden, nahmen die Beamten Kontakt mit dem Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg auf. Der 56-jährige wurde anschließend in eine Fachklinik eingewiesen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell