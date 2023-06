Nürnberg: Mann bei Brand in Wohnung verletzt

Am Donnerstagabend (01.06.2023) kam es im Nürnberger Stadtteil Gleißhammer zum Brand in einer Wohnung. Der 52 - jährige Bewohner musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werde.

Gegen 19:00 Uhr war der Feuerwehr ein Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Bertastraße gemeldet worden. Im Wohnzimmer der Wohnung im ersten Obergeschoss war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der 52 - jährige Bewohner der betroffenen Wohnung erlitt durch den Brand eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem er durch Polizeikräfte aus der Wohnung gerettet worden war.

Die Feuerwehr stellte fest, dass der Brand von einem Sessel im Wohnzimmer ausging, welcher abgelöscht werden konnte, bevor der Brand auf weitere Teile der Wohnung übergriff. Für die Dauer der Löscharbeiten brachten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mehrere Bewohner des Hauses ins Freie.

Wie hoch der entstandene Schaden an der betroffenen Wohnung ist, kann derzeit nicht näher beziffert werden. Die Brandwohnung sowie die benachbarten Wohnungen blieben nach Abschluss der Löscharbeiten weiter bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei übernommen.

