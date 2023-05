Nürnberg: Mann angegriffen und mit Füßen getreten - Zeugenaufruf

Am frühen Samstagmorgen (06.05.2023) schlugen Unbekannte in der Nürnberger Rechenberganlage einen Mann nieder und traten mit den Füßen auf ihn ein. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Der 34-jährige Mann lief gegen 03:30 Uhr die Sulzbacher Straße in Richtung Rechenberganlage entlang. Zwei bislang unbekannte Männer liefen in die gleiche Richtung und unterhielten sich im Bereich der Sulzbacher Straße kurz mit ihm. Im Anschluss setzte der 34-Jährige seinen Weg durch die Rechenberganlage fort. Am Fußgängerüberweg vom Regiomontanusweg zur Bismarckstraße wurde er von fünf bis sechs jungen Männern angegriffen. Unter den Tatverdächtigen befanden sich auch die beiden Unbekannten aus dem vorangegangenen Gespräch. Im weiteren Verlauf wurde er von den Personen geschlagen und gegen den Oberkörper und den Kopf getreten.

Der 34-Jährige begab sich zur Behandlung seiner zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen werden als Jugendliche / junge Erwachsene mit westeuropäischem Erscheinungsbild im Alter von etwa 17 bis 20 Jahren beschrieben. Ein Mann aus dieser Gruppe hatte etwa kinnlange, blonde Haare und war mit einer Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

