Nürnberg: Lexus gestohlen - Zeugenaufruf

Von Donnerstag auf Freitag (25./26.05.2023) entwendeten unbekannte Täter einen Lexus im Stadtteil Röthenbach-West. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der graue Lexus UX 200 mit dem amtlichen Kennzeichen N-EW 379 war in der Zeit von 20:30 Uhr (Do) bis 05:20 Uhr (Fr) in der Wolframs-Eschenbacher Straße geparkt. Das Fahrzeug (Bj. 2019) hat einen Zeitwert von rund 27.000 Euro.

Zeugen, die in der Wolframs-Eschenbacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell