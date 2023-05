Nürnberg: Drohung gegen eine Schule in der Südstadt

Am Donnerstagvormittag (11.05.2023) kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einer Mittelschule in der Nürnberger Südstadt. Zuvor war bei der Schule ein Drohanruf eingegangen.

Gegen 10:45 Uhr ging bei der Mittelschule Hummelsteiner Weg eine Mitteilung ein, wonach es zu einer möglichen Bedrohungssituation kommen könnte. Neben Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd machten sich auch Einsatzkräfte des USK auf den Weg zur Einsatzörtlichkeit. Die Polizisten sperrten den Bereich um die Schule weiträumig ab und betraten innerhalb kurzer Zeit das Gebäude, um beruhigend auf Schüler und Lehrer einwirken zu können. Zudem erfolgten Lautsprecherdurchsagen mit aktuellen Informationen. Bis zuletzt ergaben sich keine Hinweise auf das Vorliegen einer tatsächlichen Bedrohungslage.

Da die Schulleitung aufgrund des Ereignisses beschloss, den Schulbetrieb für die Jahrgangsstufen 7 - 10 um 12:15 Uhr und für die Jahrgangsstufen 5 und 6 um 12:30 Uhr einzustellen, konnten die Schüler das Gebäude sukzessive verlassen und nach Hause gehen bzw. von ihren Eltern abgeholt werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd hat die Ermittlungen bezüglich des bislang unbekannten Anrufers aufgenommen.

Während des Einsatzes fanden sich zahlreiche besorgte Eltern der Schulkinder am Einsatzort ein. Diese wurden in einer eingerichteten Elternsammelstelle durch Polizeibeamte betreut und über den aktuellen Sachstand informiert. Zwei zwölfjährige Schülerinnen wurden wegen Panikattacken medizinisch versorgt.

