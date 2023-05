Nürnberg: Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Am späten Sonntagabend (07.05.2023) kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Flughafen einen 17-Jährigen im Nürnberger Norden, was zum Auffinden von Betäubungsmitteln führte. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand.

Gegen 23:00 Uhr lief der Jugendliche in der Wilhelmshavener Straße an einer Kontrollstelle der Polizei vorbei. Die Beamten vernahmen hierbei starken Marihuanageruch, weshalb sie ihn kontrollierten. Bei einer Durchsuchung nach Ausweispapieren setzte er sich zur Wehr, sodass die Beamten unmittelbaren Zwang anwendeten und den Jugendlichen fesselten. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Tütchen mit insgesamt rund 120 Gramm Marihuana auf. Zudem führte er eine Feinwaage mit sich.

Die Beamten brachten den Jugendlichen zur Dienststelle, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Haarprobe entnommen wurde. Auch in der Dienststelle zeigte sich der Jugendliche aggressiv, beleidigte die Beamten und drohte damit, ihnen die Schusswaffe entreißen zu wollen. Auch beim Verbringen in die Zelle leistete er Widerstand, wodurch sich ein Beamter am Arm verletzte. Er ist weiterhin dienstfähig.

Eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Wohnungsdurchsuchung im Elternhaus des Beschuldigten verlief ohne weitere Ergebnisse.

Gegen den 17-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ein.

