Nürnberg: Bei Flucht vor Verkehrskontrolle verunfallt

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte wollte am frühen Sonntagmorgen (14.05.2023) den Fahrer eines BMW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dieser gab Gas und verunfallte kurz darauf im Stadtwesten.

Die Beamten aktivierten in der Fürther Straße hinter dem BMW fahrend den Anhaltesignalgeber des Streifenwagens. Anstatt rechts ranzufahren und den Pkw zu stoppen, gab der Fahrer Gas und fuhr in Fahrtrichtung Fürth davon. Der BMW erreichte bei der Flucht Geschwindigkeiten von teilweise über 100 km/h und überfuhr mehrere rote Ampeln. In Muggenhof verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf Höhe der Muggenhofer Straße mit dort geparkten Fahrzeugen.

Der 20-jährige Fahrer des BMW erlitt bei dem Unfall eigenen Angaben zu Folge keine Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des Unfallfahrers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

