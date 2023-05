Nürnberg: Autofahrer bei Kollision mit abgestelltem Lkw-Anhänger tödlich verletzt

Am Montag (08.05.2023) kam es gegen Mitternacht zu einem schweren Verkehrsunfall im Nürnberger Süden. Ein 21-jähriger Autofahrer kam ums Leben, als er mit einem Pkw auf einen geparkten Lkw-Anhänger auffuhr.

Der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei war der Verkehrsunfall auf dem südlichen Frankenschnellweg gegen 23:40 Uhr gemeldet worden. Ein BMW war dort zuvor in Richtung Vorjurastraße unterwegs und fuhr aus noch ungeklärter Ursache kurz vor dem Kreisverkehr zur Wiener Straße auf ein Lkw-Gespann auf, das auf dem Seitenstreifen abgestellt war. Im Zuge der Kollision schob sich der BMW nahezu vollständig unter den Anhänger. Da der BMW bei dem Aufprall auf den Lkw-Anhänger außerdem in Brand geraten war, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle zunächst Löscharbeiten durchführen.

Für den Fahrer des BMW kam jede Hilfe zu spät - er konnte nur noch Tod aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 21-jährigen Mann handeln. Der Lkw-Fahrer, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls in seinem Führerhaus befunden hatte, blieb unverletzt.

Die polizeilichen Unfallermittlungen liegen in der Zuständigkeit der Verkehrspolizei Nürnberg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten einen Sachverständigen hinzu. Dieser nahm seine Arbeit noch in den Nachtstunden an der Unfallörtlichkeit auf und soll die Polizeibeamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs sowie den Ermittlungen zur Unfallursache unterstützen. Im Zuge der ersten Maßnahmen am Unfallort stellte die Polizei außerdem das Wrack des total zerstörten BMW sicher.

Aufgrund der umfangreichen Räum- und Bergungsarbeiten muss der Frankenschnellweg im betroffenen Streckenabschnitt weiterhin gesperrt bleiben (Stand: 04:15 Uhr). Einsatzkräfte der Nürnberger Polizei leiten den Verkehr entsprechend großräumig ab.

