Nürnberg: Angriff auf Seniorin - Zeugen gesucht

Am Freitagabend (09.06.2023) griff ein Unbekannter eine Frau in der Nürnberger Südstadt in ihrer Wohnung an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:55 Uhr klopfte es an der Wohnungstür der 76-jährigen Geschädigten in der Allersberger Straße. Nachdem sie geöffnet hatte, drängte sie der Täter in die Wohnung und brachte sie zu Boden. Die Dame schrie um Hilfe und versuchte sich zur Wehr zu setzen. Daraufhin hielt ihr der Mann den Mund zu und kniete sich auf die Geschädigte. Nach einigen Minuten flüchtete der Unbekannte aus der Wohnung.

Der Täter äußerte weder eine Forderung noch kam es zu sexuellen Handlungen gegenüber der Seniorin. Die Geschädigte erlitt leichte Verletzungen.

Beschreibung des Unbekannten:

ca. 25 Jahre, ca. 175 cm, schlank, südländischer Typ, schwarze, kurze, lichte Haare, Kinn- und Oberlippenbart.

Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Die Beamten bitten Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter der Rufnummer 0911 9195-0 zu melden.

