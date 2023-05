Nürnberg: Aggressiver Gast - Türsteher setzte Pfefferspray ein

Die Auseinandersetzung zwischen einem Türsteher und einem Gast in einer Bar in der Nürnberger Innenstadt rief in der Nacht zum Samstag (27.05.2023) die Polizei auf den Plan. Die Beamten nahmen einen 26-jährigen Mann in Gewahrsam.

Gegen 00:30 Uhr war der 26-jährige Mann dem Türsteher einer Bar in der Königstraße dadurch aufgefallen, dass er sich aggressiv verhielt und andere Gäste belästigte. Als er den Mann aus diesem Grund der Bar verwies, eskalierte die Situation. Nachdem der 26-Jährige den Türsteher auch körperlich angegangen haben sollte, sprühte dieser dem renitenten Gast Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend setzte der Türsteher das Spray auch gegen die 28-jährige Ehefrau des Angreifers ein. Die musste daraufhin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Vor der Bar schlug der 26-Jährige schließlich einem weiteren Gast ins Gesicht und verhielt sich auch beim Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizeistreife weiterhin aggressiv. Diese legte dem Randalierer Handfesseln an und nahm ihn in Gewahrsam.

Gegen den Türsteher sowie den 26-jährigen Barbesucher ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Das vom Türsteher verwendete Pfefferspray stellten die Polizeibeamten sicher.

