Nürnberg: 27-Jähriger durch Fußtritte gegen den Kopf verletzt - Zeugenaufruf

Am Donnerstag (08.06.2023) in den frühen Morgenstunden gingen mehrere Täter in der Nürnberger Innenstadt auf einen 27-jährigen Mann los und traktierten ihn unter anderem mit Tritten gegen den Kopf. Die Polizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten griffen den Geschädigten zwischen 01:00 Uhr und 02:45 Uhr im Bereich Sterntor an. Dieser ging im Lauf der Auseinandersetzung zu Boden, woraufhin ihm einer der Tatverdächtigen mit Fußtritten gegen den Kopf weiter zusetzte.

Der 27-Jährige kam mit leichten Kopfverletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine Beschreibung der flüchtigen Täter liegt aktuell nicht vor.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Tat und insbesondere den bislang unbekannten Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

