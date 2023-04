Männer rasten wegen Fahrweise eines anderen auf A73 aus: an Ampel kommt es zum Clash

Ein 59-jähriger aus Oberfranken war am Samstag (8. April 2023) mit seinem Auto auf der A73 in Fahrrichtung Nürnberg unterwegs, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen. Nach seinen Angaben befuhr er zu einem Zeitpunkt bei erlaubten 80 Kilometern pro Stunde mit circa 95 Kilometern pro Stunde die Überholspur Höhe Fürth.

Hierbei näherte sich ein Kleinwagen von hinten und dessen Fahrer betätigte wiederholt die Lichthupe. Das war aber nur der Anfang.

Männer überfallen Auto nach Fahrt auf A73 in Nürnberg - Blinkerhebel mitunter abgebrochen

Letztlich überholte er rechts und schnitt den Autofahrer beim Einordnen. Dann fuhr er im Slalom weiter und bremste bis auf 50 Kilometern pro Stunde ab. An der Stadtgrenze Nürnberg/Fürth fuhren beide Fahrzeuge vom Frankenschnellweg ab und mussten an einer Ampel warten. Hier stiegen die aufgebrachten Männer des einen Wagens aus. Der Fahrer ging zum Fahrzeug des 59-Jährigen, riss die Fahrertür auf, griff nach dem Blinkerhebel und brach diesen ab. Währenddessen hantierte der Beifahrer am Außenspiegel und beschädigte ihn, führt die Polizei weiter aus.

Im Anschluss setzten beide die Fahrt fort. Der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten liegt bei etwa 1000 Euro.

Bei dem randalierenden Fahrer handelte es sich um einen 19-Jährigen. Beifahrer war ein 32-jähriger. Beide sind laut Polizei in Erlangen wohnhaft. Ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung, Sachbeschädigungen und diverser Verkehrsverstöße wurde eingeleitet.