Lehrberg: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag (16.06.2023) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lehrberg (Lkrs. Ansbach) ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, mutmaßlich über ein Fenster im Erdgeschoss, Zugang zu einem Einfamilienhaus im Lehrberger Gemeindeteil Schmalach. Sie durchsuchten einen Schrank und entwendeten Schmuck sowie Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Ansbach führten Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch. Die Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

