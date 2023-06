Lauf: Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr findet Hunde alleine in Wohnung

Lauf vor 2 Stunden

Rauch aus mehreren Fenstern

Brand bricht in Mehrfamilienhaus aus - Feuerwehr findet Hunde alleine in Wohnung

Die Feuerwehr Lauf ist am Mittwoch (14. Juni 2023) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. In einer Wohnung befanden sich Hunde - sie waren ohne ihren Besitzer auf sich gestellt.