Drohendes Drama am Wöhrder See in Nürnberg nimmt überraschende Wendung. Am Montag (29. Mai 2023) herrschte rund um das beliebte Ausflugsziel große Aufregung. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken gegenüber inFranken.de erklärte, erreichte die Leitstelle gegen 17.15 Uhr der Notruf einer Mutter. Der sechsjährige Sohn war verschwunden.

Durch die Nähe zum Wasser musste auch von einer lebensbedrohlichen Situation ausgegangen werden. Mit entsprechenden Einsatzkräften wurde die Suche nach dem Jungen eingeleitet. Von der Polizei bestätigt sind dabei auch ein Polizeihubschrauber und ein Rettungshubschrauber.

Großeinsatz am Wöhrdersee in Nürnberg - überraschende Wendung nach 20 Minuten

Nach 20 Minuten dann die entscheidende Wendung bei der Suchaktion. Die Mutter entdeckte ihren Sohn auf einem Spielplatz. Die dramatischen Minuten mit der Ungewissheit über den Verbleib ihres Kindes musste sie zudem auch noch mit hunderten Schaulustigen teilen, die sich bei Sonnenschein am Wöhrder See aufhielten. Wie schnell so ein Vorfall auch tödlich enden kann, zeigt ein Fall von einem hessischen Badesee. Dort waren erst vor wenigen Tagen zwei Teenager ertrunken.

Den Großeinsatz, so erklärt es der Sprecher der Polizei, übernimmt am Ende der Staat. Da in diesem Fall tatsächlich von einer Gefahrenlage für das Kind auszugehen war, war ein entsprechender Einsatz auch in diesem Umfang gerechtfertigt.