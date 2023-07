Von einem ebenso schweren wie kuriosen Unfall bei einem Fest in Gerolfingen berichtet die Polizeiinspektion Dinkelsbühl.

Gegen 22 Uhr am Sonntagabend (30. Juli 2023) fuhr eine 24-jährige am Festgelände des Feuerwehrfestes in Gerolfingen auf eine dafür angelegte Wiesenparkfläche. Dort wartete sie im Fahrzeug auf Freunde, die sie vom Fest abholen sollte.

Kreis Nürnberger Land: Mann unter Auto eingeklemmt

Nachdem laut Polizeiangaben nach 30 Minuten niemand gekommen war, fuhr sie wieder rückwärts aus der Parklücke heraus, wobei sie einen Widerstand bemerkte. Beim Aussteigen bemerkte sie dann, dass am Fahrzeugheck zwei Beine unter ihrem Auto herausragten.

Die Frau verständigte daraufhin die Leitstelle, die sofort Feuerwehr- und Rettungskräfte alarmierten. Kurze Zeit später konnten diese vor Ort einen 29-jährigen Mann bergen und erstversorgen. Der Betroffene war "schwer, aber nicht lebensgefährlich" verletzt unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde anschließend ins Dinkelsbühler Klinikum gebracht.

Es wird vermutet, dass der 29-Jährige, der stark alkoholisiert war, sich unbemerkt von der Frau hinter dem Fahrzeug schlafen gelegt hatte. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Außerdem werden Besucher des Festes, die Beobachtungen zu dem Vorgang gemacht haben, gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Dinkelsbühl in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Adobe Stock/289332999/Kmatta