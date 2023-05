Adelsdorf: Bei Polizeieinsatz Betäubungsmittel aufgefunden

Am Dienstagabend (30.05.2023) verlor ein Mann in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) die Kontrolle in seinem Haus und musste in die Obhut einer Fachklinik übergeben werden. Bei dem Einsatz fand die Polizei Betäubungsmittel sowie mehrere Aufzuchtanlagen auf.

Gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße "Am Eisweiher", da ein 35-Jähriger in seinem Wohnhaus derart die Kontrolle über sein Handeln verlor, dass Angehörige den Polizeinotruf verständigten.

Vor Ort stellten alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch fest, dass sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Aus diesem Grund nahmen sie den Mann in Gewahrsam und stellten ihn in einer Fachklinik vor.

In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Hundert Gramm Marihuana sowie drei Aufzuchtanlagen und weitere Utensilien zur Bearbeitung von Betäubungsmitteln auf. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernahm am Mittwochvormittag (31.05.2023) die weitere Sachbearbeitung am Tatort. Um zu überprüfen, ob von den aufgefundenen Gegenständen eine Gefahr ausgeht, zogen die Ermittler Einsatzkräfte der Feuerwehr hinzu. Schließlich konnten die Polizisten mehrere Zubehörteile zur Aufzucht und Bearbeitung von Betäubungsmitteln gefahrlos sicherstellen. Der 35-Jährige muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

