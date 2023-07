Auf der A6 durchbrach ein Lkw eine Mittelschutzplanke an der Anschlussstelle Altdorf-Leinburg (Nürnberger Land) in Fahrtrichtung Heilbronn, berichtete ein Sprecher der Polizei Mittelfranken im Gespräch mit inFranken.de. Dies geschah am Montagmittag (10. Juli 2023).

Daraufhin musste die Autobahn teilweise aufgrund eines Rettungshubschraubereinsatzes gesperrt werden.

A6 bei Altdorf/Leinburg: Zwei Verletzten bei Unfall mit Lkw

Bei dem Unfall, der sich gegen 13.45 Uhr ereignete, sei ein "anderer Pkw mit involviert, der teilweise unter dem Lkw liegt", erklärt der Polizeisprecher.

Kurz vor der Riedener Talbrücke überholte der 58-Jährige Autofahrer den auf der rechten Spur fahrenden Lkw. Genau in diesem Moment platzte der linke Vorderreifen des Lastwagens, so das Polizeipräsidium Mittelfranken. Der Lkw zog dadurch nach links, schob das Auto unter die Mittelleitplanke und begrub fast den ganzen Wagen unter sich.

Die beiden Insassen des Autos wurden dabei leicht verletzt, aber konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der 43-Jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt und konnte sich mit etwas Geschick ebenfalls selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien.

Lkw begräbt Auto unter sich - Sachschaden von rund 120.000 Euro

Die Bergung der beiden Fahrzeuge dauerte bis in die Abendstunden. Zeitweise musste die Richtungsfahrbahn Heilbronn dafür gesperrt werden. Das THW und die Freiwillige Feuerwehr Lauterhofen waren ebenfalls vor Ort und sicherten die Unfallstelle ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 120.000 Euro.