Am Mittwoch (29. März 2023) sorgte ein brennendes Auto auf der A3 in Mittelfranken für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Der Verkehrspolizei Feucht zufolge, ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr.

Eine 22-Jährige aus der Region war am Mittwochabend mit ihrem Auto auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als kurz vor der Anschlusstelle Nürnberg-Mögeldorf technische Probleme mit dem Motor ihres Autos auftraten. Die Fahrerin hielt auf dem Standstreifen an. Kurze Zeit später trat Rauch aus der Motorhaube aus und das Auto fing Feuer.

Probleme mit dem Motor: Auto auf A3 total ausgebrannt

Weder die Verkehrsteilnehmer noch die alarmierte Feuerwehr aus Schwaig konnten verhindern, dass der Wagen vollkommen ausbrannte. Glücklicherweise ist dabei niemand verletzt worden.

Bis zum Abschluss der Lösch- und Reinigungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen durch eine Sperrung in Fahrtrichtung Würzburg. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.