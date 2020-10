Bester Friseur in Nürnberg: Das sind die Top 10 unserer Leser

Top 10: Bester Friseur in Nürnberg 2020: In der Frankenmetropole gibt es viele Friseure. Doch welchem kann man wirklich vertrauen? Wir haben unsere Leser nach den besten Friseuren der Stadt gefragt.

Im Durchschnitt gehen Frauen 5,5 mal und Männer 6,9 mal im Jahr zum Friseur. Ob regelmäßig oder gelegentlich - eins haben aber alle gemeinsam: An die Haare lassen sie nur die Profis. Bei einer Facebook-Umfrage haben wir die Nutzer von inFranken.de gefragt, welcher der beste Friseur in Nürnberg ist. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen wurden die besten Friseure der Stadt in die Top 10 gewählt.

Platz 10: Graziana Frisuren

Ganz unter dem Motto "Schönheit aus Leidenschaft" bringen die Friseure von Graziana die Haare ihrer Kunden in Topform.

Adresse: Eibacher Hauptstraße 68, 90451 Nürnberg

Telefon: 0911/47899780

Graziana-Frisuren Facebook-Seite

Platz 9: Haarkunst Nürnberg

Mit ihrem Wohlfühlprogramm und dem einzigartig gestalteten Design im Salon laden die Profis von Haarkunst Nürnberg ihr Kunden zu einer "Reise der Sinne" ein.

Adresse: Irrerstraße 17, 90403 Nürnberg

Telefon: 0911/14870665

Haar Kunst Nürnberg-Homepage

Platz 8: Haarmonie - Michaela Dippold

Der Friseursalon Haarmonie steht für Qualität zu fairen Preisen. Die Wünsche der Kunden haben oberste Priorität und werden mit Fachwissen und Kreativität umgesetzt.

Adresse: Röthenbacher Hauptstraße 50, 90449 Nürnberg

Telefon: 0911/674456

Haarmonie - Michaela Dippold

Platz 7: Cristina Lösch Haaratelier

Kunden von Cristina Lösch schätzen vor allem ihre Professionalität und die tolle Beratung.

Adresse: Weißgerbergasse 8, 90403 Nürnberg

Telefon: 0911/21145120

cristinalösch Haaratelier-Facebook-Seite