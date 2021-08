Fahrplanänderungen bei der Deutschen Bahn

Weichenarbeiten am Bahnhof Hersbruck rechts

Schienenersatzverkehr und Umleitungen eingerichtet

Beginn der Bauarbeiten ab kommender Woche

Fahrgäste der Deutschen Bahn müssen sich ab kommender Woche auf Fahrplanänderungen in Mittelfranken einstellen: Grund dafür sind umfangreiche Weichenarbeiten am Bahnhof Hersbruck rechts. Wie die Deutsche Bahn informiert, beginnen die Bauarbeiten am 10. August 2021 und dauern bis zum 23. August 2021 an. Für diesen Zeitraum werden verschiedene Umleitungen sowie ein Schienenersatzverkehr bereitgestellt.

Wegen Bauarbeiten: Das sind die Änderungen im Fahrplan

Gleich mehrere Verbindungen sind von den Fahrplanänderungen betroffen. Für Fahrgäste, die vom Bahnhof Hersbruck rechts nach Neustadt an der Pegnitz gelangen wollen, wird über den Zeitraum der Bauarbeiten ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Des Weiteren müssen sich Fahrgäste auf Umleitungen über Hersbruck links von und nach Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg einstellen. Auch der S-Bahn-Verkehr ist von den Änderungen im Fahrplan betroffen: So kommt es auf der Verbindung Nürnberg - Lauf links zu Ausfällen und auch auf der Linie S1 Bamberg - Hartmannsdorf kommt es montags bis freitags ganztägig zu Fahrplanänderungen.

Die Deutsche Bahn hat einen Ersatzfahrplan mit allen Fahrplanänderungen inklusive veränderter Fahrzeiten bereitgestellt. Dieser ist online abrufbar. Fahrgäste werden gebeten, sich auf die Änderungen einzustellen und diese bei der Reiseplanung zu berücksichtigen.