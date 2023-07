Rollhofener Kirwa-Ausfahrt zum 6. Mal : Das erwartet dich am 12. August 2023

: Das erwartet dich am Oldtimer-Treffen im Rahmen der Kirwa: 30. Jubiläums-Kirchweih in Rollhofen

im Rahmen der Kirwa: Mercedes-Benz 600 Pullman, VW Käfer Cabrio und Co.: Das sind die Fahrzeug-Highlights in diesem Jahr

Oldtimer-Fans aufgepasst: Am Samstag, 12. August 2023, geht die diesjährige Oldtimer-Ausfahrt mit anschließender Fahrzeugausstellung im Rahmen der Rollhofener Kirwa in die nächste Runde. Schon zum sechsten Mal findet die Oldtimer-Tour in Rollhofen bei Neunkirchen am Sand (Landkreis Nürnberger Land) statt.

Alte Schätzchen gehen auf Tour – Das Ablauf-Programm der Rollhofener Kirwa-Ausfahrt 2023

Die Kirchweih selbst steht in diesem Jahr auch unter einem besonderen Stern. Es ist die 30. Kirchweih, welche mit einem bunten Rahmenprogramm zwischen dem 11. August und dem 14. August 2023 veranstaltet wird. Hier verraten wir dir, auf was für alte Schätzchen dich beim Oldtimer-Treffen erwarten.

Nachdem sich die Teilnehmenden mit ihren Fahrzeugen gegen 11.30 Uhr in Rollhofen eingefunden haben, wird es vor dem Start eine Rede von Armin Kroder, dem Bezirkstagspräsidenten vom Bezirk Mittelfranken geben. Armin Kroder ist selbst auch sehr interessiert an dem Treffen der alten Schätzchen.

Im Anschluss erfolgt um 13.15 Uhr die circa 50 Kilometer lange Ausfahrt in Richtung Wiesenttal (Landkreis Forchheim) in der Fränkischen Schweiz. Hier stellt die Kuchenmühle als Biergarten und Einkehrmöglichkeit für den Organisator Christian Müller den geeigneten Ort dar, um sich zu treffen und auszutauschen.

50 Kilometer durch die Fränkische Schweiz

Die Rückfahrt von der Kuchenmühle wird gegen 17.30 Uhr stattfinden. Geschlossen steht dann die Fahrt zurück nach Rollhofen an, wo die 30. Kirchweih-Party in vollem Gange sein wird. Bei der Rückfahrt führt die Tour durch malerische Landschaften der Fränkischen Schweiz und bietet mit circa 50 Kilometern eine schöne Streckenlänge für die Oldtimer-Ausfahrt.

Es folgt die Ausstellung der Fahrzeuge, der gemeinsame Austausch von Informationen rund um die Oldtimer und ein geselliges Beisammensein in Rollhofen zur Kirwa.

Im Gespräch mit Christian Müller, welcher die Rollhofener Oldtimer-Ausfahrt seit Ende 2015 organisiert, wird klar, dass es sich im Gegensatz zu vielen anderen Oldtimer-Rallyes, bei denen Zeitfahrten oder Geschicklichkeitsfahren von Bedeutung sind, hier eher um die Gemütlichkeit selber dreht. Zusammen mit seinem zehnköpfigen Team sorgt er seit mehreren Wochen für eine reibungslose Organisation des Events und blickt mit großer Vorfreude dem Wochenende entgegen.

Vom Mercedes-Benz 600 Pullman bis hin zum VW Käfer Cabrio: Das sind die Fahrzeuge

Christian Müller geht davon aus, dass zur Ausfahrt rund 85 Fahrzeuge an den Start gehen. Dabei versucht er, besonders zu schauen, was für Fahrzeuge an den Start gehen: „Mir ist es wichtig, eine große Anzahl an verschiedenen Fahrzeugen zu haben, damit es viele Menschen anspricht“ erzählt er im Gespräch mit inFranken.de. Tatsächlich reicht die Bandbreite von Autos bis hin zu Motorrädern. Beispielhafte Motorräder sind unter anderem neben zwei Seitengespanne (Denpr) auch eine Vespa und eine BMW R60 vertreten. Startberechtigt sind alle Autos und Motorräder bis Baujahr 1993.

Eine kleine Auswahl an besonderen Fahrzeug-Highlights:

Mercedes-Benz 600 Pullman

VW Käfer Cabrio

Opel Kapitän Krankenwagen von 1956

BMW 700

Ford Mustang

Lancia Fulvia

Lada Polizeifahrzeug

Für weitere Anregungen oder Rückmeldungen zu geben kannst du dich per E-Mail an Kirchweih-Ausfahrt@web.de melden oder die Facebook-Seite der Rollhofener Kirwa- Ausfahrt nutzen. Christian Müller und sein Team freuen sich, eine bunte historische Fahrzeugvielfalt an den Start zu bringen und freuen sich über zahlreiche Besucher.

