Nürnberger Burggraben-Festival: Veranstalter verkünden dauerhaftes Aus - "kein Spielraum"

Wie die Veranstalter des Burggraben-Festivals in Nürnberg am Dienstag (22. August 2023) bekanntgaben, werde die traditionelle Veranstaltung in Zukunft nicht mehr stattfinden. Mit dem Burggraben-Festival 2022 im vergangenen Jahr ende somit "die Ära eines friedvollen und fröhlichen Mittelalter-Fests im Burggraben unterhalb der majestätischen Kaiserburg" in Nürnberg.

Burggraben-Festival in Nürnberg findet in Zukunft nicht mehr statt: Veranstalter verkündet Ende von Mittelalter-Fest

"Wir hätten das Event gerne mit sehr viel Herzblut in Eigenregie fortgeführt", heißt es vonseiten der Veranstalter. Aufgrund "verschiedener Faktoren" sei das jedoch nicht mehr länger möglich. Unter anderem "der hohe Mietzins für die Teilflächen des Nürnberger Burggrabens, immense Kosten für die Beleuchtung des Veranstaltungsgeländes und nicht zuletzt die gestiegenen Anforderungen der Sicherheitsbedingungen" verursachen demnach "extrem hohe Kosten", die in Zukunft nicht mehr gedeckt werden könnten.

"Insbesondere die begrenzte Anzahl der Besucher im Verhältnis zur Größe der Veranstaltungs-Fläche lässt keinen Spielraum, das Event trotz aller Eigenleistungen annähernd kostendeckend zu realisieren", teilen die Veranstalter mit

Gemeinsam mit dem langjährigen Schirmherrn Graf Benedikt von Bentzel von Schloss Thurn, blicke man demnach nun "zurück auf 17 fröhliche, friedvolle und sehr unterhaltsame Veranstaltungen". Mit einer Online-Bildergalerie in Form eines "Zeitwürfels" bedanke sich das Team bei "allen Akteuren und fleißigen Händen hinter den Kulissen", die das Nürnberger Burggrabenfest als "Fest für die ganze Familie" mitgestaltet hätten, heißt es abschließend. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findet ihr hier.