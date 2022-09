Burggraben-Festival 2022 in Nürnberg startet am Freitag (9. September 2022)

Drei Themenwelten - darunter eine große "Spielewelt" für Kinder

Feuershow, Ritterturnier, "Supertalent"-Auftritt: Alles zu Programm und Attraktionen

Alles zu Programm und Attraktionen Besondere Aktion am Eröffnungstag: So kommt ihr kostenlos rein

Am Freitag startet in Nürnberg das Burggraben-Festival 2022. Bekannt ist die Veranstaltung auch unter dem Namen "Mittelalterliches Burggrabenfest" - in diesem Jahr gibt es das Event bereits zum 16. Mal. Was geboten ist und wie man das Festival am Eröffnungstag sogar kostenlos besuchen kann.

Burggraben-Festival in Nürnberg: Eintrittspreise und Öffnungszeiten auf dem Mittelalterfest

Das "Mittelalterliche Burggrabenfest" findet von Freitag (9. September 2022) bis Sonntag (11. September 2022) im Nürnberger Burggraben statt. Die Öffnungszeiten gestalten sich folgendermaßen: Am ersten Tag beginnt das Festival um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag bereits um 11 Uhr. Freitag und Samstag wird bis 23 Uhr gefeiert, am Sonntag endet das Festival-Wochenende um 20 Uhr.

"Kostenfrei können wir das leider nicht machen", erklärt Angela Vigas, die das Festival gemeinsam mit dem Erlebnispark Schloss Thurn veranstaltet. "Dafür ist jedoch alles mit im Preis inbegriffen: Das vielfältige Programm von Shows bis zum Ritterturnier oder Europas größte Holzspiele, von denen es ganze 37 Stück gibt." Das Besondere: "Man ist aktiv selbst dabei. Das ist kein Fest, bei dem man einfach nur kurz durchgeht und schaut", so die Veranstalterin gegenüber inFranken.de.

Die Veranstaltung in dieser Größenordnung könne ohne Eintritt nicht bestehen. Eine Eintrittskarte kostet zwölf Euro ab zwölf Jahren - Kinder zwischen drei und elf Jahren sowie "Gewandete" bezahlen sieben Euro, wobei es auch Ermäßigungen für Familien und eine günstigere Abendkarte gibt. Am Freitag (9. September 2022) hat man außerdem die Möglichkeit, das Festival kostenlos zu besuchen: "Am Freitag pünktlich um 14.30 Uhr wartet Drache Leopold 'Am Hallertor', unmittelbar am Eingang in den Burggraben. Wer sich ihm anschließt, kommt kostenfrei auf das Fest."

Feuershow, Live-Musik, Kinder-Programm - das ist im Nürnberger Burggraben geboten

Das Burggraben-Festival beinhalte drei Themenwelten: Mittelalter, Kleinkunst und die Spiel-Erlebnis-Welten. Das Highlight in diesem Jahr seien eindeutig die Spielewelten, wie Vigas erklärt. "Jung und Alt, Kinder, Jugendliche und Erwachsene können dort sinnvoll und mit Spaß und Freude Zeit miteinander verbringen." In den Spielewelten gebe es 37 Spiele, "Europas größte Holzsspiele", eine Serie von LED-Leuchtspielen, das "weltgrößte Curling", an dem acht bis 16 Personen teilhaben können und "unwahrscheinlich viele kleinere Spiele".

Für Kinder sei ein "Kinder-Ritter-Mitmach-Turnier" sowie ein "Kinder-Ritter-Spielplatz" geboten, zudem gebe es ein "ganztägiges Kinder-Mitmach-Programm". Auch "Unhold's Stabpuppentheater" sei mit von der Partie sowie das "Duo Dulcimus" mit der tanzenden Marionette "Kunigunde von Klopfenstein", die auf der Dulcimer und der Djembe spielen. Die Spielleute "Schandfleck", "Bernsteyn", "Zackenflanke" und "Neumentroll" sorgen demnach auf zwei Bühnen für Tanz und Musik, außerdem wird es eine Feuershow geben.

Für das leibliche Wohl sei ebenfalls gesorgt: "Auch die Gastronomie orientiert sich am Mittelalter, wobei auch für Vegetarier genügend dabei ist", erklärt Vigas. Ein weiteres Highlight für die Veranstalterin: Der Künstler Tameru Zegeye, ein gebürtiger Äthiopier aus Nürnberg. Er wurde mit zusammengewachsenen Beinen geboren und ist mittlerweile Handstandakrobat, der es 2015 nicht nur zur RTL-Show "Das Supertalent" schaffte, sondern auch im Guinness-Buch der Rekorde vertreten ist. Eine Programm-Übersicht findet sich auch auf der Website des Nürnberger Burggrabenfestivals 2022.