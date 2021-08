Am Montagmorgen (02. August 2021) meldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung, dass es aufgrund einer technischen Störung an einem Signal im Raum Hersbruck auf der Linie S1 Hartmannshof derzeit zu Beeinträchtigungen kommt.

Zugreisende müssen sich auf Verzögerungen von bis zu 20 Minuten einstellen, heißt es weiter. Zudem kann es kurzfristig zu Zugausfällen kommen.