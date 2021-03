Abgesagt oder nicht? Verwirrung um Nürnberger Frühlingsvolksfest

Von der Meldung wurden sie selbst überrascht: Am Freitag, dem 5. März, berichteten mehrere Medien über die Absage des beliebten Frühlingsfests in Nürnberg. Allein die Verantwortlichen des Volksfestes wussten davon nichts. Und so herrschte beim "Süddeutschen Verband Reisender Schausteller und Handelsleute e.V." , dem Veranstalter des Festes, einige Verwirrung. Wie konnte es dazu kommen? Und wie ist es um die Zukunft des Frühlingsfests bestellt?

Antwort gibt Andreas Franke, Leiter des Presse- und Informationsamts in Nürnberg. Demnach hätte es am Freitag eine Kommunikations-Panne gegeben. Auf der offiziellen Seite des Volksfestes fanden sich plötzlich folgende Sätze: "Wegen Corona wurde das Volksfest abgesagt. Sobald wir neue Termine wissen, informieren wir Sie an dieser Stelle."

Diese Meldung hätte so nicht veröffentlicht werden sollen, so Franke. Die Entscheidung, ob das Frühlingsfest wie geplant vom 3. bis zum 18. April stattfinden kann, soll erst Mitte nächster Woche fallen. Wie genau es zu der Fehlkommunikation kommen konnte, konnte Franke nicht sagen.

Doch wie stehen die Chancen für das Frühlingsfest wirklich? "Eine endgültige Entscheidung fällt erst nächste Woche", so Franke. Dennoch: Die weiter hohen Infektionszahlen und die Ausbreitung der Corona-Mutationen stimmen nicht unbedingt optimistisch dafür, dass zweitgrößte Volksfest Bayern wie geplant stattfinden kann. Schließlich wurde beispielsweise bereits die Bergkirchweih in Erlangen abgesagt - und die hätte über einen Monat nach dem Nürnberger Volksfest stattfinden sollen.