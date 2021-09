Verkehrsteilnehmer*innen müssen sich in den nächsten Tagen auf Behinderungen auf der A73 von Nürnberg in Richtung Feucht einstellen, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch (08. September 2021) informiert. Nachdem im Juli 2021 die Richtungsfahrbahn nach Fürth mit einem neuen lärmmindernden Asphalt ausgestattet wurde, bekommt nun die Fahrbahn in Richtung Feucht eine neue Asphaltdeckschicht.

Dazu werden die Auf- und Abfahrtsrampen der Anschlussstelle Nürnberg-Münchner-Straße in Fahrtrichtung Feucht gesperrt. Die Sperrung erfolgt bereits am Mittwochabend (08. September 2021) ab etwa 20 Uhr. Die Autobahnauffahrt in Richtung Feucht wird am Donnerstag (09. September 2021) ebenfalls ab etwa 20 Uhr gesperrt. Bis voraussichtlich Montag (13. September 2021) werden beide Rampen bis etwa 6 Uhr gesperrt, heißt es weiter. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Ab Mittwochabend: A73 in Richtung Feucht teils gesperrt

Die vollständige Auflösung der baustellenbedingten Verkehrsführung ist bis voraussichtlich Freitag (17. September 2021) geplant. Punktuelle Verkehrseingriffe für Restarbeiten sind jedoch bis Ende September erforderlich.

Die Niederlassung Nordbayern, Außenstelle Fürth, der Autobahn GmbH des Bundes bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und Geduld im Baustellenbereich.