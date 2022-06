Ist die A9 bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) ein Unfallschwerpunkt? Binnen weniger Tage haben sich in diesem Autobahnbereich gleich zwei schwere Unfälle ereignet - einer von ihnen nahm dabei sogar ein tödliches Ende.

inFranken.de hat das Polizeipräsidium Mittelfranken um eine Einschätzung der Verkehrsbegebenheiten vor Ort gebeten. Kommt es auf der A9 bei Schnaittach vergleichsweise zu mehr Unfällen als andernorts?

A9 bei Schnaittach ein Unfallschwerpunkt? Autobahnabschnitt hat starke Steigungen

Am 8. Juni 2022 kam es auf der A9 auf Höhe Schnaittach in Richtung Berlin zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Lkw. Drei Menschen erlitten hierbei schwere Verletzungen. Am 15. Juni 2022 krachte auf der Autobahn ein Autofahrer ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Mehr als die Hälfte des Autos wurde unter den Sattelzug geschoben. Der Fahrer war sofort tot.

Die mittelfränkische Polizei erklärt die Besonderheit des Autobahnabschnitts: Der A9-Bereich nahe Schnaittach zeichnet sich in erster Linie durch seinen steilen Anstieg aus. "Die A9 am Hienberg hat auf beiden Seiten starke Steigungen", erklärt Rainer Seebauer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, im Gespräch mit inFranken.de. "Am häufigsten ereignen sich dort Unfälle bei schlechtem Wetter."

Einer der Hauptgründe: Gerade Lastwagen schaffen auf dem steilen Straßenverlauf den Weg nach oben mitunter nur sehr langsam. "Abwärts müssen die Lkw dann bremsen", sagt Seebauer. Demnach kommt es dann gerade hier zu Auffahrunfällen. "Schwere Laster fahren in dem Bereich manchmal sogar Schritt." Dieser Umstand werde von Autofahrern gelegentlich zu spät erkannt. "Solche Unfälle passieren, wenn es ein extremes Abbremsen gibt."

2022 bislang 357 Unfälle auf A9 bei Schnaittach - laut Polizei dennoch "kein Unfallschwerpunkt"

Laut der vom Polizeipräsidium Mittelfranken inFranken.de übermittelten Unfallstatistik ereigneten sich im Abschnitt der A9 bei Schnaittach 2022 bislang 357 Unfälle. Zwölf Menschen trugen hierbei schwere Verletzungen davon.

Im gesamten Jahr 2021 gab es in diesem Autobahnbereich 746 Verkehrsunfälle - mit insgesamt 44 Schwerverletzten. "Tödliche Unfälle hatten wir in diesem Bereich nicht", konstatiert Polizeisprecher Seebauer. Trotz der auf den ersten Blick hohen Anzahl an Verkehrsunfällen, kommt es im besagten Autobahnabschnitt offenkundig nicht zu mehr Unfällen als anderswo.

"Die A9 bei Schnaittach ist kein Unfallschwerpunkt", konstatiert der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken.