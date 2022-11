A9 bei Nürnberg vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Reifenplatzer auf der A9: Sattelzug donnert auf Gegenfahrbahn - Enormer Sachschaden

Am Mittwochabend ereignete sich am Autobahnkreuz Nürnberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug die Mittelschutzplanke in einem Baustellenbereich durchbrach.