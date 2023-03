Bei einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Alfeld und Altdorf-Leinburg ist am Mittwoch (8. März 2023) eine größere Menge Kraftstoff ausgelaufen - was einen Großeinsatz zur Folge hatte. Das berichtet die Polizeiinspektion Feucht.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Wagen die A6 in Richtung Heilbronn und geriet wegen eines Fahrfehlers auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle: Das Auto stieß mit einem Lkw auf der Gegenseite zusammen. An diesem kam es zu einer großen Beschädigung am Tank - etwa 500 Liter Kraftstoff liefen plötzlich quer über die Fahrbahn.

Unfall auf A6 bei Nürnberg: Feuerwehr muss anrücken

Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Altdorf und Alfeld sowie der Autobahnmeisterei waren vor Ort, um bei der Absicherung der Unfallstelle zu unterstützen und Umweltgefahren durch die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu verhindern.

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. Bis etwa 22 Uhr kam es aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen.

