Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag Reizstoff in einem Restaurant in der Nürnberger Innenstadt versprüht. Mitarbeiter und Gäste mussten das Lokal kurzzeitig verlassen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, befand sich der Mann am Freitagabend gegen 20.30 Uhr zunächst im hinteren Bereich des Restaurants in der Karolinenstraße. Auf dem Weg zum Ausgang versprühte er - scheinbar ziellos - Reizstoff im Innenraum des Lokals. Dann ging er einfach davon. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein - jedoch ohne Erfolg.

Reizstoff in Lokal in Nürnberg versprüht: 17 Menschen leicht verletzt

Insgesamt 17 Gäste und Mitarbeiter erlitten bei dem Vorfall leichte Beschwerden - insbesondere Augenreizungen und Hustenreiz. Eine medizinische Versorgung durch einen Rettungsdienst war nicht notwendig. Nach einer entsprechenden Durchlüftung der Räumlichkeit konnte der Betrieb im Restaurant fortgesetzt werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Beamten bitten in dem Zusammenhang um Hinweise zu dem noch unbekannten Täter. Der Gast konnte wie folgt beschrieben werden:

etwa 25 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

schlank

lockige, mittelblonde Haare

auffällig pickeliges Gesicht

trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeans

trug beim Verlassen des Restaurants eine grüne Bierflasche (mutmaßlich der Marke Heineken) mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte unter der Telefonnummer 0911/2112 - 6115 entgegen.

Vorschaubild: © Stephan Jansen/dpa (Symbolfoto)